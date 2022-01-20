Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих, заявил министр обороны страны Артис Пабрикс. Его цитирует РИА «Новости».

«Мы не рассматриваем отправку военных на территорию Украины. Мы знаем, что дадим украинцам, но я точно скажу, когда эти самолеты приземлятся в украинском аэропорту», — заявил Пабрикс.

Он сообщил, что власти Латвии на фоне «российской агрессии» готовы поставить Киеву летальные и нелетальные вооружения. По его словам, к такому шагу готовы все страны Балтии. Министр также раскритиковал сдержанность ряда стран ЕС в вопросе предоставления Украине оборонной помощи.