Латвия: Меры предупредительного характера

В Латвии произошло два интересных события, которые можно расценивать как действия оборонительного свойства. Сейм (парламент) принял поправки в закон «Об электронных СМИ», и с 1 июля будущего года 80% телепрограмм будут транслироваться на языках Евросоюза и Европейского экономического пространства. МИД РФ уже назвал это «дискриминацией», дескать, теперь слишком дорого будет для русскоязычных становиться абонентами тех пакетов кабельных компаний, в которые включены основные российские телеканалы.

В свою очередь, Министерство обороны Латвии выпустило памятки-буклеты на трех языках о том, как вести себя гражданам в кризисных ситуациях, и конкретно в случае вторжения и оккупации (понятно с чьей стороны). Не рекомендуется сотрудничать с оккупационными войсками, а если война приведет к отдаче части страны, надо добраться до территорий, удерживаемых Национальными вооруженными силами, либо оказывать сопротивление захватчику. В тексте говорится, что в этих условиях любую информацию о сдаче или несопротивлении страны следует считать фальшивой. Потому что, если и не сразу, но Латвия будет защищена, как член НАТО.

О степени обоснованности этих мер рассказал в комментарии # латвийский журналист из Лиепаи Юрис Экштейнс:

— Я хотел бы привести немного статистики, основанной на личных наблюдениях. Итак, в пакете телеканалов, предоставляемых местным оператором нашей семье (отмечу, что это весьма бюджетный пакет) в настоящий момент лишь пять каналов вещают на латышском языке. 22 — на русском. Из них 20 телеканалов являются собственно российскими. Один — белорусский и один — латвийский. Есть еще один украинский, у которого 50% вещания на русском языке.

Присутствует в пакете и по одному телеканалу на языках немецком, французском, английском (без перевода).

Я лично свободно владею четырьмя языками, в том числе, русским и латышским, а в последние годы стал неплохо понимать и украинский язык, поэтому не могу сказать, что такая сетка вещания меня не устраивает лингвистически.

Однако я категорически не согласен платить свои деньги за показ мне такой «информационной» продукции, какую предоставляют структуры, вроде Russia Today, ОРТ, РТР или REN TV (при этом, предложения других операторов отличаются от моего разве что ценой). Однако по факту дело обстоит именно так: вот уже четыре года наша семья оплачивает из своего бюджета ливень пропаганды и дезинформации, направленной против нашей страны. Чьи же права при этом нарушаются?

Теперь немного о латвийской государственной политике в отношении СМИ, в частности, телевидения. В Латвии русский на сегодня остается языком иностранным. При этом он не является и официальным языком ЕС.

Иначе говоря, русский — это язык одного из многих национальных меньшинств, проживающих в Латвии. И, на мой взгляд, спрос на русское вещание может быть вполне удовлетворен в местах компактного проживания данного национального меньшинства. Это, безусловно, Рига и Юрмала, а также Вентспилс, Лиепая и, до определенной степени, некоторые регионы Латгалии. При этом, по моим наблюдениям, в Лиепае, например, в это время года на улицах слышна в основном литовская речь. Как с этим быть? Да никак, литовский — язык ЕС, и его использование не может быть ограничено нигде в ЕС, в том числе в Латвии. Уверен, что и с латышским в других местах Европы дело обстоит точно так же.

Что же касается буклетов – это коллективный труд различных ведомств. Брошюра была разработана латвийским министерством обороны в тесном сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой, Службой неотложной медицинской помощи, Государственной полицией и пограничной охраной. Она была представлена журналистам министром обороны Артисом Пабриксом, пока в электронной версии. Выход же печатного издания запланирован этой осенью. По словам Пабрикса, презентация брошюры именно сейчас вызвана ситуацией с COVID-19.

В Латвии нет чрезвычайного положения в связи с пандемией, но 15 марта правительством объявлена чрезвычайная ситуация. По сути, речь идет о целом комплексе мер, разработанном каждым из министерств и касающемся информирования жителей и гостей Латвии. Добавил бы, что наша страна вышла из первой волны эпидемии с одной из лучших статистик в Европе. Очевидно, что такая государственная политика по информированию оказалась оправданной.

Сам буклет в основном посвящен именно информации о действиях в условиях чрезвычайных (подобных пандемии) природных катаклизмов или техногенных катастроф, но также содержит раздел о потенциальной угрозе нападения на страну извне и военных действий. Причем, из самого текста видно, что это — квалифицированный ответ латвийского военного ведомства на вызовы так называемой пост-крымской реальности в Европе и нужен он, прежде всего, для координации действий с нашими союзниками по Североатлантическому блоку.

Немного поясню свою мысль. В соседней Эстонии, например, меры и действия в условиях военной оккупации, утраты части территории в результате внешней агрессии, не только давно разработаны, но и донесены до сведения жителей страны благодаря несколько иному, чем в Латвии, оборонному формату. Там существует институция военного ополчения, в которую включена значительная часть граждан Эстонии. Они могут быть оперативно проинформированы и мобилизованы с помощью самых современных средств связи. Кроме того, Эстония до сих пор сохраняет военный призыв в армию, в отличие от Латвии.

В нашей стране, хоть и обладающей современными технологиями связи и лидирующей, например, по скорости интернета в Европе, вооруженные силы структурированы несколько иначе. Входящие в их состав, например, подразделения земессаргов (нацгвардии) в мирное время в основном выполняют функции МЧС и розыскные мероприятия.

Брошюра же, на мой взгляд, содержит немало полезной информации, которую непросто было бы почерпнуть в одном источнике где-то еще. Например, как наглядно выглядят представители того или иного силового ведомства или экстренной службы. Или, какое подразделение национальных Вооруженных сил Латвии расположено ближе всего к читателю.