Лапорта заявил, что будет участвовать в выборах президента «Барсы»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента клуба.

Он заявил, что «воодушевлен» возможностью вновь возглавить «Барсу». Лапорта сообщил, что готовит документы к выборам 2021 года, и намерен вернуть в «Барсу» Пепа Гвардиолу, который сейчас работает с «Манчестер Сити».

«Я бы очень сильно хотел, чтобы Гвардиола вернулся, но сейчас он в «Сити», и это решение он должен принять самостоятельно. Пеп является эталоном для «Барселоны», и многие каталонцы хотели бы вновь видеть его на посту тренера», – сказал Лапорта в интервью TV3.

Лапорта был президентом «Барсы» с 2003 по 2010 год. При нем Пеп Гвардиола возглавил команду. (sports.ru)