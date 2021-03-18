Лапорта хочет предложить Месси пожизенный контракт в «Барсе»

Стали известны планы нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты в отношении нападающего команды Лионеля Месси.

Менеджер хочет убедить аргентинца остаться в клубе. Лапорта намерен предложить футболисту контракт с понижением зарплаты, при этом соглашение будет пожизненным.

Предполагается, что такой срок соглашения позволит снизить финансовые потери, которые понесет Месси, согласившись на снижение зарплаты. Лапорта считает, что снижение зарплаты Месси станет примером для остальных игроков клуба.

В скором времени Лапорта и Месси могут встретиться, чтобы обсудить ситуацию, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial.

Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает летом.

Днем ранее состоялась инаугурация президента Барселоны Жоана Лапорты, на который он поделился мыслями об истекающем контракте нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«Я постараюсь убедить Лео остаться в клубе. Прости, Лео, я сделаю все, что в моих силах. Он об этом знает. Мы постараемся убедить его, потому что он лучший футболист в истории.

И, Лео, извини, но я люблю тебя – и Барселона любит. Будь наш стадион полон, я уверен, ты бы не смог уйти. Еще одна проблема из-за проклятой пандемии!

Каким бы ни было решение, мы его примем, но намерены постараться удержать его», – приводит слова Лапорты ESPN.

В этом сезоне 33-летний форвард провел 25 матчей в Ла Лиге, забил 21 гол и сделал 7 результативных передач. (sports.ru)