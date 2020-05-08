Ламы обладают антителами к коронавирусу

Исследователи неоднократно обращаются к крови животных. Кровь лам участвовала в разработке препарата от гриппа и ВИЧ.

Кровь лам может помочь в создании вакцины от коронавируса. К такому выводу пришли исследователи из Техаса.

Ученые опирались на исследования предыдущих лет. Специалисты исследовали кровь девятимесячной ламы по кличке Винтер. Антитела от животного могут нейтрализовать SARS-CoV-1 и MERS-CoV. Во время недавних исследований выяснилось, что антитела Винтер могут также блокировать и SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус нового типа.

Исследователи отметили, что для эффективной защиты необходимо принимать вакцины за один или два месяца до заражения. Также, предполагают американские ученые, что антитела могут быть применены для лечения инфицированных. И благодаря этому заметно снизить вероятность развития тяжелой формы заболевания.

Медики и ученые предполагают, что лечение людей от коронавируса с помощью антител является перспективным методом. (Nation News)