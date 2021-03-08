Лачинский район никогда не был «родным домом» для армян — неоспоримые факты

Русская служба Би-би-си подготовила репортаж о контролируемой российскими миротворцами части Лачинского района. Журналисты побеседовали с армянами, не уехавшими после возвращения региона Азербайджану 1 декабря 2020 года. Одна изних по имени Лариса, продавщица магазина в Лачине, сказала Би-би-си, что не уезжала из региона во время войны и теперь не собирается. Куда пойдешь из родного дома, добавила она.

История изложенная армянами в Лачине, удивляет, поскольку хорошо известны села и поселки в Карабахе в которых до оккупации со стороны ВС Армении компактно проживали этнические армяне. В открытом доступе достаточно информации о национальной принадлежности людей, исторически живших в Лачине. Вся статистика говорит о том, что абсолютное большинство населения Лачина составляли азербайджанцы. В этом смысле слова армянки «мой дом», сказанные сотруднице BBC вызывают естественное недоумение.

Saxta.info проверил, обоснован ли нарратив армянской поселенки в Лачине.

Лачинский район был оккупирован вооруженными силами Армении 18 мая 1992 года. Таким образом под контролем армян оказались сам город Лачин, 1 поселок и 125 сел. В период оккупации было разграблено и сожжено 13 745 домов, уничтожено 48 промышленных, 63 сельскохозяйственных предприятия, 217 культурных, 101 образовательное, 142 медицинских заведения, 462 торговых, 96 хозяйственных, 30 коммуникационных, 2 автотранспортных и другие производственные объекты.

58 736 жителей области были вынуждены покинуть родные места и жить в качестве вынужденных переселенцев в 58 городах и районах страны. По состоянию на 1 января 2020 года население области составляет 78,6 тысячи человек.

Исторические источники свидетельствуют, что армяне никогда не жили компактно в Лачине. Известно, что армяне в основном переселялись на Южный Кавказ из Ирана и Турции после подписания Туркманчайского договора между Россией и Ираном в 1828 году и Эдирнского мирного договора между Россией и Турцией в 1829 году. Созданные в то время комитеты по переселению расселили армян, привезенных из Ирана и Турции, в нынешнюю столицу Республики Армения Ереван, а также в Нахчыван и Карабах.

Со времен царской России на территории Лачина, который был частью Карабахского ханства и Зангезурского уезда.до его образования в качестве отдельного административно-территориального района в 1930 году армяне в нем не жили.

По данным советской переписи населения, в 1959 г. в Лачине жили 137 армян, в 1970 г. — 72, а в 1979 г. — 34. После оккупации Лачинского района в 1992 году армяне начали компактно в нем селиться. Таким образом, сразу после оккупации правительство Армении издало секретный указ о заселении города Лачин и нескольких окрестных вел в районе. Таким образом, армяне стремились контролировать территорию Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах и Армению. По первоначальному плану армянская сторона должна была заселиться в 4 населенных пунктах области. Но в 1995 году армянские семьи были переселены в 12 сел района. Согласно статистическим данным так называемой Нагорно-Карабахской Республики, в 1996 году в селах Лачинского района уже проживало 2700 армян.

Однако на этом процесс переселения армян в Лачин не закончился. После того как Азербайджан поднял вопрос о незаконных поселениях на оккупированных территориях на Генеральной Ассамблее ООН в 2004 году, Минская группа ОБСЕ создала специальную миссию расследования. В своем первом отчете организация подтвердила опасения Азербайджана по этому поводу. Миссия визуально оценила количество армян, поселившихся на оккупированных территориях, и пришла к выводу, что там более 17000 армянских поселенцев. Азербайджанская сторона ранее заявляла о переселении 20-23 тысяч армян.

Миссия ОБСЕ по установлению фактов указала в своем отчете, что только в Лачинский район было переселено 8-11 тысяч армян. Азербайджанская сторона сообщила, что на самом деле их число превышает 13 тысяч. В октябре 2010 года миссия по установлению фактов снова посетила регион и подтвердила, что политика создания поселений продолжается. Миссия сообщила, что только в Лачине и Кельбаджаре поселились 14 тысяч армян.

Азербайджанская сторона подняла этот вопрос в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В представленном в организацию документе говорится, что количество армян, поселившихся в Лачине, достигло 13 тысяч.

В Лачине селили в основном армян из Сирии и Ливана. В селе Забух района построен новый жилой комплекс для армян из Ливана. Комплекс «Ариаван», построенный на средства армянского благотворительного фонда «Ари», строился с 2014 года, и ежегодно туда прибывали переселенцы из Ливана.

Почти все 300 армян, проживающих в комплексе, выходцы из Ливана. Это в беседе с корреспондентом Би-би-си признали сами армяне. Так называемый «глава общины» деревни Андраник Чавусян сказал, что он приехал туда из Бейрута в 2014 году со своей матерью и братьями.

Армянка по имени Тамар также приехала в Лачин из Ливана. Тамар работала бухгалтером в банке в Бейруте, а в 2016 году переехала в Лачин.

Другая армянка, Кнарик Шароян, также была переселена в Лачин из Бейрута. Армянин по имени Арут Генечян, который сказал, что является парикмахером, был поселен в Лачине после взрыва в Бейруте в августе 2020 года.

В другом сообщении BBC от 24 октября прошлого года, в период Второй карабахской войны, Арут характеризовался как вооруженный боевик. Это еще одно доказательство того, что среди переселенных из Ливана армян есть наемники.

Армяне, живущие в другом селе Лачина Гарыкаха, также признались в интервью «Коммерсанту», что переехали в село после 1992 года.

Процесс переселения ливанских армян в Лачин длился почти до Второй Карабахской войны. Так, после взрыва в порту Бейрута в августе прошлого года руководство так называемой Нагорно-Карабахской Республики заявило о готовности принять 100-150 армянских семей. На их переселение из гуманитарного фонда было выделено 25 миллионов драмов (50 000 долларов США), а затем еще 17 миллионов драмов (35 000 долларов США).

Город Лачин в период оккупации стал одним из самых крупных мест переселения армян. Согласно статистике так называемой НКР, в 1996 году в Лачине поселились 1300 армян. В последующие годы число переселенцев подошло к 3000. По данным на 2011 год, в городе проживало 2700 человек.

Город Лачин заселен в основном армянами из Сирии. Об этом свидетельствуют сообщения, опубликованные армянскими источниками во время оккупации. Например, в августе 2012 года сообщалось, что одну из двух семей из Сирии переселили в Лачин. Начальник управления т.н. НКР по работе с вынужденными переселенцами в Лачинском районе Роберт Матевосян сообщил прессе, что в ближайшее время семье будет предоставлено жилье.

Матевосян сказал, что вопрос о гражданстве переселившихся в Лачин армян решается незамедлительно, и они могут легко приехать в Нагорный Карабах из Армении. Он сообщил, что в Лачин приедут еще две армянские семьи из Сирии. Матевосян сказал, что ведется подготовка к переселению сирийских армян в Ереван, добавив, что Каштагская область (так армяне называют Лачин — ред.) готова принимать армян из Сирии без ограничений, принимаются все меры по обеспечению их работой.

В другом отчете, опубликованном в марте 2013 года, в Лачине началось строительство многоквартирных и индивидуальных домов для армянских семей из Сирии. Как сообщил “глава администрации” так называемой НКР в Лачинском районе Давид Давтян, к середине апреля была запланирована сдача первых домов. По его словам, 29 армянских семей сирийских беженцев в количестве 105 человек поселились в Лачинском районе, и до строительства квартир их разместили в местном общежитии.

В публикации «Кавказского узла» сообщается, что в Лачине построены дома для нескольких семей. Среди сирийских новоселов Шамиран Варданян, приехавшая в Лачин с мужем и четырьмя детьми из города Эль-Камышлы, и 21-летний Раффи Мелконян из города Аль-Асака.

В Лачине селили армян не только из Сирии, но и из США. Например, в период Второй карабахской войны корреспондент Би-би-си в Лачине рассказал об армянке по имени Нелли из США. В сообщении, опубликованном 5 октября 2020 года, говорится, что Нелли вернулась в Армению, прожив 17 лет в Калифорнии, а затем поселилась в Лачине.



В репортаже BBC о Лачине после Второй карабахской войны 17 ноября прошлого года говорится о Степане Саргсяне, армянине американского происхождения, у которого самый большой в городе продуктовый магазин.

Все эти факты несомненно свидетельствуют о том, что армяне — пришлые люди в Лачине, переселенные туда в годы оккупации.

Saxta.info приходит к заключению, что у армянки по имени Лариса нет оснований считать Лачинский район своей родиной.

Статья с сайта SAXTA.INFO

с оригинальной версией можно ознакомиться здесь