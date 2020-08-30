Ла Лига сообщила, что контракт Месси действителен

Ла Лига выступила с заявлением, в котором разъяснила ситуацию с контрактом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Контракт в настоящее время действителен, в нем прописаны отступные на тот случай, если Лионель Месси решит досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть соглашение», – говорится в заявлении Ла Лиги.

Напомним, в контракте Месси прописаны отступные в размере 700 миллионов евро.

Аргентинец, как сообщалось, считал, что уведомление, которое он отправил в клуб по бюрофаксу о желании уйти, автоматически расторгает его контракт с «Барсой». Сегодня Месси не явился на базу клуба, где игроки сдавали тест на коронавирус.

Ла Лига в заявлении сделала акцент на расторжении контракта в одностороннем порядке, то есть не исключен вариант, при котором Месси может покинуть клуб по соглашению сторон. Но «Барса» категорически против его ухода.

Контракт Месси действителен до лета 2021 года. (sports.ru)