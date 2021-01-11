«Кыргызстану придется более плотно следовать в фарватере России и Китая»

Садыр Жапаров побеждает на досрочных президентских выборах в Киргизии. После ручного подсчета более 98% бюллетеней, у Жапарова 79% голосов, у его ближайшего соперника Адахана Мадумарова — 5,56%. На пост главы государства претендовали 17 человек. Явка избирателей составила более 39 процентов.

Параллельно этому в Кыргызстане также прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80% граждан предпочли президентскую форму правления парламентской.

Комментируя # итоги выборов, кыргызский эксперт Денис Бердаков сказал, что на этих выборов победили те люди, которые были представлены во властной верхушке Кыргызстана в 2005-2011 году.

«Во многом – это та команда. Да, сейчас она несколько будет обновляться и дополняться, но, тем не менее, эта та команда, которая была у власти в те времена. Если говорить с точки зрения идеологии, то их сложно назвать пророссийскими, прокитайскими или проамериканскими. Эти люди достаточно автономные в принятии решений и в основном опираются на свое видение. У них есть глубокое видение того, как должен развиваться Кыргызстан с точки зрения национального государства», — сказал эксперт.

По его словам, результаты этих выборов показали, что в обществе есть запрос на радикальные реформы, потому что по Кыргызстану очень сильно «ударил» сначала коронавирус, а затем социально-экономические проблемы, вызванные пандемией.

«Сильно падало производство, упал реэкспорт китайских товаров в Россию и Казахстан. Сейчас у нас большие проблемы с экспортом сельско-хозяйственной продукции, есть проблемы объемов, качество не очень высокое и нет сертификации. Поэтому у нас сейчас комплекс проблем. В такой период пришел человек, который имеет достаточно высокую поддержку по всей стране, не только в столице. Жапаров яркий политик, который много обещает и готов взять ответственность на себя», — сказал он.

Бердаков также добавил, что он параллельно провел и референдум по смене институционального правления страной.

«После 10 лет попыток идти по пути парламентаризма, народ проголосовал за президентскую власть. Я не скажу, что у нас был удачный опыт парламентаризма, однако он соответствовал элитным раскладам в обществе. Все проблемы между элитами решались в парламенте, но это крайне неустойчивая модель.

Сейчас у нас будет концентрация власти в руках президента, полномочия парламента будут меняться в сторону ослабления. Мы сейчас идем к сильной президентской республике по аналогу Казахстана, России, Таджикистана, Азербайджана. Это на сегодня главное изменение и посмотрим, к чему оно приведет», — подчеркнул аналитик.

Говоря о том, какие экономические реформы от Жапарова сейчас ждут в Кыргызстане, аналитик пояснил, что Жапаров не либерал, и не собирается проводить либеральные экономические реформы.

«Он за высокую долю участия государства в экономике страны. Жапаров попытается запустить экономику таким образом, чтобы бизнесу было удобно работать, однако доля госсектора тоже будет сохранена. Из ЕАЭС он выходить не собирается, наоборот, в разы увеличит взаимодействие с Россией и с Китаем. Потому, что это реальные рынки сбыта для нас, эти страны больше, чем другие, выделяют кредиты и гранты, соответственно, мы будем наращивать кредиты и, скорее всего, более плотно следовать в геополитическом фарватере этих государств», — сказал он.

По словам эксперта, Кыргызстан захочет получить какие-то гранты и кредиты и от Запада, но стратегического сближения ожидать не стоит.

«Я не думаю, что наша страна возьмет курс на либеральные реформы по типу, которые проводил в Грузии Саакашвили — независимые суды и пр. Соответственно, западные инвесторы не будут заинтересованы в нашей экономике», — считает он.