Более 20 совместных документов подписали в ходе переговоров в Бишкеке президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев, в том числе протокол об обмене ратификационными грамотами к договору об отдельных спорных участках границы.

Полный список документов, подписанных в ходе визита Мирзиёева в Бишкек, приводит Кыргызская служба Радио Свобода.

Президент Кыргызстана, заявил в пятницу, что две страны завершили процесс делимитации государственной границы и «поставили точку в этом вопросе».

Общая протяжённость кыргызско-узбекской границы составляет примерно 1400 километров. Свыше 20 кыргызских политиков и активистов были задержаны в октябре прошлого года, протестуя против соглашения по границе. (svoboda.org)