Кушать подано: вырастет ли стоимость блюд в ресторанах и кафе?

Наконец владельцы и работники объектов общественного питания дождались их открытия после длительной паузы в работе из-за карантина. С конца марта они работали только за счет доставки. Но уже с понедельника кафе и рестораны откроют свои двери для посетителей, правда, пока только с 8:00 до 18:00. Работать придется по новым правилам, в частности в залах расстояние между посетителями, сидящими за одним столом, должно быть не менее 1 метра, а расстояние между столами — не менее 2 метров.

Данный бизнес в карантин понес немалые убытки, а соблюдение новых требований чревато дополнительными расходами. В связи с этим прогнозируется, что цены в объектах общепита могут вырасти.

Любой расход бизнесмена в итоге отражается на потребителе. Об этом # заявил председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов. Цены, по его мнению, вырастут, но не сильно, процентов на 5.

«Где-то повысят их сразу, где-то немного позже. Несмотря на это, люди пойдут в рестораны, и клиентов, думаю, будет немало. Граждане устали сидеть в четырех стенах, им хочется как-то, наконец, разнообразить свой досуг. Но изменится поведение, как клиентов, так и обслуживающего персонала в соответствие с нынешней ситуацией. Потребителям не стоит заходить в те заведения, которые игнорируют правила, туда, где большое скопление народа, рядом расположены столики, где официанты без масок и перчаток»,– отметил эксперт.

По его словам, важно, чтобы клиенты видели, что происходит на кухне, как там готовится еда. Конечно, впускать туда всех подряд не дело – но вариант это прозрачная кухня или установленные в зале мониторы, которые транслируют то, что происходит на кухне.

«По рекомендации ССП в одном из ресторанов столицы такой монитор имеется, но хотелось бы, чтобы и другие последовали этому примеру. Бывает, что в ресторан приносят готовую еду из другого объекта общепита, там ее подогревают и выдают за только что приготовленное. Не на всех кухнях соблюдают санитарно-гигиенические правила. А так все будет прозрачно»,– подчеркивает Гусейнов.

Не все заведения общепита переживут тяжелые времена. Примерно 25% из них, как считает глава ССП, закроются, особенно в регионах. Государство не обязано оказывать им помощь, но может это сделать, если посчитает нужным, говорит он.

Экономист Фуад Ализаде считает, что стоимость блюд в ресторанах и кафе не повысится.

«Для этого нет никаких предпосылок. Стоимость продуктов питания не выросла. Конечно, рестораторы хотели бы повысить цены, но в данных условиях такое решение было бы непредусмотрительным, ведь они тем самым отпугнут клиентов. Надо,– говорит он,– учитывать потребительную способность населения, и что посещение ресторанов для людей не в списке основных расходов. Доходы населения не выросли, чтобы больше тратить. Но потихоньку клиентура у этих заведений восстановится. Что касается закрытий заведений общепита, то таких фактов будет не больше, чем до карантина, ведь государство оказало им поддержку»

Экономист Натиг Джафарли также считает, что цены поднимать нет смысла, так как тогда клиенты в общепит не пойдут.

«Понятно желание некоторых владельцев таких объектов их повысить, ведь соблюдение социальной дистанции для них удовольствие дорогое. Будет и больше расходов на дезинфекцию. Но кафе и ресторанов в стране много, между ними есть конкуренция. И даже если на первом этапе будет небольшое повышение цен, придется их снизить»,–говорит он.

Если речь о небольших заведениях общепита, где работают 10-20 человек, то они не поднимут цены, уверен председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. У них существует свой, годами сформированный круг клиентов, который они не захотят терять. Малые объекты – гибкие и быстро адаптируются к новым условиям. Количество работников не изменится, ведь часто это семейный бизнес.

Правда, доход понизится. Доход тех же официантов зависит от числа клиентов, если их будет мало, то и на чаевых много не заработаешь. Но, несмотря на меньший заработок, мелкие объекты общепита закрываться не будут.

«Крупные рестораны могут поднять цены процентов на 15. В известных ресторанах и так приличные расстояния между столами, но расходы все равно вырастут. Сейчас выросли цены на продукты питания и алкоголь. Достаточно сравнить чеки, которым несколько месяцев и новые. Если в магазинах и снижают на что-то цены, то обычно на залежавшийся товар», –говорит он.

Некоторые из элитных ресторанов могут и закрыться из-за повышения стоимости аренды. Агаев отметил, что знает случаи существенного ее повышения со стороны недальновидных арендодателей. Найти новых арендаторов в сегодняшних условиях будет непросто, но они об этом не думают. Умные арендодатели, напротив, сделали скидки.

Как говорит Агаев, в период карантина, дорогим ресторанам, в которых работают повара-иностранцы, приходилось снимать тем жилье, хотя дохода не было никакого. Но ведь и улететь те из-за закрытых границ не могли. Что касается помощи государства, то, по словам эксперта, она бы не покрыла даже расходы на зарплату работникам таких заведений.

Он считает, что после открытия объектов общепита, народ в них пойдет, если будет уверен в соблюдении требований безопасности. Одними из первых клиентов кафе будут мамы с детьми. Когда разрешат проводить свадьбы, будут клиенты у домов торжеств. В дорогие рестораны, по мнению Агаева, клиенты вернутся несколько позднее, когда ситуация стабилизируется.