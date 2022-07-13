Курс евро в ходе торгов в среду, 13 июля, впервые с декабря 2002 года опустился ниже отметки в 1 доллар США на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны и возможности полного прекращения поставок российского газа в Европу.

Единая европейская валюта снизилась днем до 0,9998 доллара, прежде чем несколько отыграть потери. Евро постепенно дешевел в течение года, а в июне резко упал в цене. Эксперты связывают это с последствиями войны в Украине и растущими ценами на российский газ на фоне остановки газопровода «Северный поток — 1» на плановое техобслуживание. Накануне впервые за 20 лет пара евро/доллар на минимуме достигла паритета, курс евро снизился до 1 доллара США.

Падение курса европейской валюты ускорилось на фоне выхода данных об инфляции в США. В июне потребительские цены в стране выросли на 9,1 процента в годовом выражении. Это самый высокий показатель с 1981 года. Очередной скачок инфляции в США повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). (DW)