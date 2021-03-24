Курс биткойна растет на заявлениях главы Tesla

Биткойн дорожает в среду после того, как глава Tesla Inc. Илон Маск заявил, что эту криптовалюту можно использовать для покупки электромобилей, выпущенных его компанией, передает Интерфакс.

«Теперь вы можете купить Tesla за биткойны», — написал Маск в твиттере. Он добавил, что те, кто находится за пределами США, смогут сделать то же самое «позже в этом году».

Маск также отметил, что полученные таким образом биткойны будут сохранены и не будут переводиться в традиционную валюту, сообщает MarketWatch. Он сказал, что Tesla будет использовать только «внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом» для приема платежей.

Курс биткойна к 17:54 (GMT+4) вырос на 4,3% — до $56,689 тыс., по данным CoinDesk. За три месяца он подорожал в 2,4 раза, за последний год — почти в девять раз. Рекордного уровня в $61 556 стоимость криптовалюты достигала 13 марта.