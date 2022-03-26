Биткойн и другие основные криптовалюты дорожают в пятницу на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках, а также растущей институциональной поддержки криптовалют, передает Интерфакс.

Курс биткойна на 18:15 по бакинскому времени составлял $44,963, что на 2,43% выше итогового значения предыдущей сессии. Стоимость криптовалюты на короткое время поднималась выше $45 тыс., что отмечено впервые с января, пишет Market Watch.

«Курс биткойна близок к резкому прорыву выше $45 тыс., — полагает аналитик японской криптовалютной биржи Bitbank Юя Хасэгава. — Эта отметка остается прочным уровнем сопротивления с середины января».