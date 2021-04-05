Куман: «Приложим все усилия, чтобы Месси провел в «Барселоне» еще много лет»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подчеркнул, что клуб хочет удержать нападающего Лионеля Месси.

«Это действительно очень важный вопрос, и мы приложим все усилия, чтобы Лео провел в «Барселоне» еще много лет.

Но сейчас все наши мысли не о следующем сезоне, а о ближайших играх. Над вопросами будущего работают президент и его люди.

Я уже говорил пару недель назад, что мы используем паузу на матчи сборных для встречи с президентом, чтобы обсудить этот сезон и следующий.

Во всех клубах мира так делают, но сейчас я и мои игроки сконцентрированы на предстоящих матчах», – сказал Куман. (sports.ru)