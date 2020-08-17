Куман и «Барселона» подпишут контракт на два года

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман близок к тому, чтобы возглавить «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны уже близки к договоренности. Соглашение будет подписано сроком на два года.

Стоит отметить, что президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу объявил об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера команды 16 августа, а спустя несколько часов Куман был замечен в аэропорту Барселоны.

Одной из основных причин смены главного тренера стал разгром «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов: команда со счетом 2:8 проиграла «Баварии».(Газета.Ru)