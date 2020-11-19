Культурный геноцид: мир становится свидетелем новых варварств Армении

Тема армянского вандализма в эти дни приобретает особый размах. Армянская агрессия наложила тяжелый отпечаток на культурное и историческое наследие Карабаха, и после изгнания оккупантов с нашей земли начинается большая работа по реконструкции и возрождению этих ценностей.

Отметим, что такое отношение страны агрессора – Армении является преступлением, противоречит всем нормам международного права, и в частности, принятой в 1954 году в Гааге «Конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов», согласно которой государство-оккупант не должно допускать разрушения, разграбления, незаконного присвоения культурных богатств, а также воздержаться от вражеских действий, направленных против этих ценностей.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов за последние дни сделал ряд публикаций и заявлений на эту тему в своем Twitter аккаунте.

Как сообщает #, сегодня Анар Керимов показал миру видео с полуразрушенным домом-музеем известного азербайджанского оперного певца Бюльбюля, расположенного в Шуше. Он заявил, что представители министерства культуры уже несколько дней находятся в Шуше, где изучают состояние памятников, проводят мониторинг.

«Вот что армяне сделали с домом-музеем выдающегося азербайджанского оперного исполнителя Бюльбюля. Когда-то это здание было культурным и художественным центром города Шуша. Мы восстановим былую славу культурной колыбели Карабаха и Азербайджана», — таким текстом Анар Керимов сопроводил видеокадры.

Дом-музей Бюльбюля в Шуше является филиалом его мемориального музея в Баку. Он состоит из двух комнат, балкона и небольшого дворика. Бюльбюль родился в этом доме и провел в нем детство. Торжественное открытие музея состоялось в июле 1983 года. В 1992 году, после захвата Шуши армянскими агрессорами, музей приостановил свою деятельность. Судьба ценных экспонатов, хранящихся в музее, неизвестна.

Напомним, что после освобождения города Шуша министерство культуры Азербайджана приступило к подготовке номинационного досье для включения исторического центра города в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Шушинский историко-архитектурный заповедник был создан в 1977 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. В 2001 году по предложению Азербайджана исторический центр города Шуша был включен в предварительный список ЮНЕСКО. Но так как в течение 28 лет Шуша находилась под армянской оккупацией и жемчужины нашего культурного наследия – мечети, крепостные ворота, дома-музеи видных деятелей, мавзолей Вагифа — были разрушены армянскими вандалами, включить их в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО было невозможно.

В ближайшее время Шушу посетят также международные эксперты.

Анар Керимов также продемонстрировал пользователям Twitter удручающие видеокадры практически полностью разрушенной мечети Гаджи Алекпера. Старинная мечеть была построена в 1890 году известным архитектором Кербалаи Сафиханом Карабахи и долгие годы являлась центральной мечетью в городе Физули.

«Почти 18000 жителей были изгнаны из города из-за этнической чистки, проведенной Арменией, за которой последовал культурный геноцид, продолжавшийся почти 30 лет», — написал он.

И.о. министра культуры также ответил на своем аккаунте на заявление музея Метрополитен в Нью-Йорке, ранее призвавшего сохранить объекты армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе.

«Я хотел бы, чтобы вы проявили такое же отношение к судьбе азербайджанского наследия на оккупированных территориях. Или вы считаете армянское наследие более важным и ценным для человечества?» — написал Керимов, сопроводив свое обращение кадрами, наглядно иллюстрирующими армянский вандализм и бесчеловечность.

Напомним, что не так давно о вопиющих разрушениях древних памятников культуры Азербайджана рассказал и всемирно известный фотограф Реза Дегати (Франция).

В своем аккаунте в соцсети Instagram он опубликовал фотографии мечети в селе Мемер Губадлинского района и написал:

«Мы поднялись на холм и подошли к старой мечети, которая последние 28 лет находилась на территории, оккупированной армянскими войсками. Я зашел в мечеть и осмотрелся… Пол был в фекалиях. Я заметил две большие миски, из которых кормили животных. Солдаты рассказали мне, что, когда они открыли мечеть, в ней было полно свиней. Это религиозное место в течение многих лет использовалось армянами как свинарник», — написал Дегати.

Министерство культуры, комментируя варварское отношение к расположенному на оккупированных территориях культурному наследию Азербайджана, сделало заявление, в котором говорится о том, что большинство расположенных на освобожденных от оккупации территориях памятников, в том числе, мечеть в селе, находятся в плачевном состоянии.

«Данные факты вандализма, являющиеся наглядным примером варварского отношения к мировому культурному наследию, должны быть резко осуждены международными организациями, прогрессивным мировым сообществом, получить правовую оценку», — подчеркивается в заявлении министерства.

На днях министерство культуры Азербайджана запустило новый проект «Познакомимся с нашим христианским наследием», задача которого направлена на повышение осведомленности общественности о древнем христианском наследии Азербайджана. В рамках проекта представлены видеоролики о храмах, церквях и культовых сооружениях, принадлежащих к христианской религии и охраняемых на государственном уровне. Первый видеоролик посвящен церкви, построенной в XII веке и находящейся в селе Киш Шекинского района.

Авторы проекта напоминают, что за последние 20 лет в Азербайджане на государственном уровне был отремонтирован Русский православный собор в Баку (Кафедральный Собор Жен — Мироносиц), евангелическо-лютеранская церковь Спасителя, Русская православная церковь Александра Невского в Гяндже, был построен Православный религиозно-культурный центр Бакинской и Азербайджанской епархии.

В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Адрес толерантности – Азербайджан» были отремонтированы Албано-Удинская церковь Чотари в Габале, православная церковь в Баку, построена церковь Святой Марии в Баку. В 2020 году в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева была капитально отреставрирована Албанская церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района. В центре Баку азербайджанским государством была восстановлена и передана в свободное пользование армянская церковь.

Азербайджан внес свой вклад в защиту христианского наследия не только в стране, но и во всем мире. При поддержке нашего государства были восстановлены Катакомбы Святого Себастьяна в Ватикане, в рамках «Двустороннего соглашения о восстановлении римских катакомб», подписанного между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, были восстановлены катакомбы Св. Марселлина и Пьетро в Риме, по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при поддержке Фонда Гейдара Алиева по случаю 1025-летия крещения Руси и 455-летия основания Астрахани на площади перед церковью Святого Владимира был воздвигнут памятник Князю Владимиру.

Кроме того, была оказана помощь в восстановлении семи церквей X-XII веков в поселениях Сантья, Фресне-о-Совай, Сан-Илер-ла-Жерар, Танвиль, Куржюст, Ревойон и Мал во французском департаменте Орн.

«Азербайджан — светская страна, где мусульмане, христиане, иудеи, зороастрийцы и представители многих других религий и вероисповеданий живут в мире и согласии. Азербайджанские женщины получили право голоса на 20 лет раньше, чем во Франции», — говорит в интервью # фотограф Реза Дегати.

Напомним также, что в Азербайджане уже началась работа по подготовке к включению знаменитых Худаферинских мостов, являющихся жемчужиной азербайджанской архитекторы, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.