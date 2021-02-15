Культура Азербайджана во всей красе: интересные анонсы в России, Казахстане и Израиле

Культурная жизнь крупных столиц начинает возвращаться в активный ритм. В анонсах — ряд интересных мероприятий и намечающихся событий. И особое место в них занимают афиши, посвященные Азербайджану.

# предлагает обзор главных событий, связанных с азербайджанской культурой, которые пройдут за пределами нашей страны на этой неделе.

В Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге 19 февраля состоится открытие выставки под названием «Вплетая нить судьбы в ковер». Декоративно-прикладное искусство Азербайджана в собрании Российского этнографического музея будет представлено ценителям искусства более 100 уникальными предметами.

Экспозиция подготовлена Российским этнографическим музеем совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра.

«Мы работали над реализацией этого проекта более двух лет. Один из крупнейших в России музеев готовит красивейшую выставку, где представит лучшие образцы декоративно-прикладного искусства Азербайджана. На открытии мы презентуем красочный каталог, в котором впервые эти экспонаты были всесторонне исследованы специалистами обоих музеев», — рассказывает # директор Музея ковра Ширин Меликова.

«Посетители увидят более 40 ковров и ковровых изделий – предмет национальной гордости и феномен культуры азербайджанцев. Азербайджанские ковры изготавливают из чистой шерсти, иногда с добавлением хлопка. Они отличаются высокой плотностью и использованием природных красителей. Большинство ковров датируется IX – первым десятилетием XX века, но на выставке будет представлен уникальный ворсовый ковер «Сураханы» XVIII века! Из ковровой ткани на Южном Кавказе также делали мешки, мягкие сундуки и переметные сумы. Впервые эти важные в хозяйстве вещи будут показаны на выставке. Также в экспозиции будут представлены образцы вышивки, набойки, чеканки по меди и женской одежды Азербайджана. Их украшает наполненная загадочными символами орнаментика, которую вы можете попытаться расшифровать, посетив выставку», — отмечают организаторы из Российского этнографического музея.

В Астане 19 и 20 февраля покажут знаменитый балет «Легенда о любви» выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова. Премьера состоится в театре «Астана Балет» в сопровождении симфонического оркестра под руководством маэстро Армана Уразгалиева.

«Балет, ставший культовым сразу после своего рождения, снискал своему создателю славу человека, опередившего время. «Легенду о любви» называют балетом на пределе возможностей: сложнейшая техника и глубокий психологизм образов требуют от артистов высокого уровня мастерства», — отмечено в анонсе на сайте казахстанского театра.

Сегодня, 15 февраля в 19:00 по бакинскому времени Израиль будет говорить о выдающемся азербайджанском ученом Лютфи Заде.

Азербайджанский Культурный центр, действующий при международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» приурочил к 100-летию Лютфи Заде конференцию, которая пройдет на платформе Zoom. Тема конференции – «Ценность нечеткой логики Лютфи Заде». Подключиться к эфиру могут все желающие. Гостями подключения станут кузина Лютфи Заде – народная артистка Азербайджана Джаннет Селимова, профессор Рафик Алиев – президент Ассоциации Наследие Заде и Искусственный интеллект, Джаваншир Гаджиев — профессор математики (США), а также журналист Нигяр Меджидова, автор последнего интервью с великим ученым.