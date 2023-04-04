Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу.

Как сообщает #, встреча состоялась в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Блинкен и Кулеба сообщили в своих аккаунтах в Twitter, что в ходе встречи обсудили военную поддержку США Украине.

«Украине направляется дополнительная военная помощь, чтобы освободить еще больше ее территории от российской оккупации. Я благодарен Соединенным Штатам за их непоколебимую поддержку Украине. Мы также обменялись мнениями перед саммитом НАТО в Вильнюсе», — отметил Кулеба.

Блинкен подчеркнул, что сильная, независимая Украина важна для Европы.

«Соединенные Штаты и наши союзники привержены поддержке защиты Украины от российской агрессии. Сильная, независимая, демократическая Украина очень важна для безопасности Европы», — добавил госсекретарь США.