Куба отвергла выводы доклада Госдепа о правах человека

Куба отвергает «политизированный» доклад Госдепартамента о ситуации в области защиты прав человека, представленный на прошлой неделе. Об этом в понедельник заявил директор департамента США министерства иностранных дел карибской страны Карлос Фернандес де Коссио временному поверенному в делах США Тимоти Суньиге-Брауну, который был вызвал в кубинский МИД, сообщило агентство Prensa Latina.

«Карлос Фернандес де Коссио выразил временному поверенному Тимоти Суньиге-Брауну отвержение не соответствующих действительности и политизированных утверждений, касающихся Кубы и содержащихся в докладе Госдепартамента [о ситуации в области] прав человека в 2020 году», — говорится в сообщении кубинского МИД в Twitter.

Куба отвергает манипулирование США темой прав человека и ее «использование в качестве инструмента агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении карибской страны», говорится в сообщении кубинского МИД. В нем отмечается, что Соединенные Штаты используют правозащитную тематику для осуществления атак на правительства государств, которые защищают суверенное право народов на самоопределение.

Фернандес де Коссио опроверг содержащиеся в докладе Госдепартамента выводы о якобы имеющихся фактах нарушения прав человека на Кубе. В то же время он указал на «вопиющие и систематические» нарушения в этой сфере правительством США, которые всем «известны и задокументированы».