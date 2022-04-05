В январе этого года власти освободили от предъявления ковид-документов пакетных туристов, теперь эта мера распространится на всех остальных. Причина ослабления ограничений — улучшение эпидемиологической ситуации.

Для въезда иностранцам больше не нужны никакие справки, из обязательных требований сохраняется только масочный режим. Однако уточняется, что по прибытии путешественников все же могут отправить на выборочное тестирование на коронавирус.