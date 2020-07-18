Кто возместит ущерб жителям прифронтовых зон?

Несколько дней назад во время провокации, учиненной армянами на азербайджано – армянской границе, из крупнокалиберного оружия и минометов были обстреляны села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

Домам местных жителей был нанесен большой ущерб. Пока неизвестно, когда будут восстановлены эти дома, и за чей счет. Война-войной, а жить-то надо.

Напомним, что в июле 2011 года в Азербайджане был принят Закон «Об обязательном страховании». # решило выяснить получат ли жители обстрелянных сел страховую выплату за ущерб, нанесенный их имуществу. Правда, вряд ли сельское население в Азербайджане страхует свое имущество, но все-таки, позволяет ли закон получить жителям приграничных районов компенсацию, если их имущество застраховано? Или же для этих людей должны быть сделаны исключения?

За комментарием мы обратились в страховую компанию AzərSığorta. Там отметили, что войны и беспорядки не являются страховым случаем. И по этому, выплата страхового возмещения по этим случаям не проводится.

Действительно, в Законе Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании» ничего не говорится о выплате страхового возмещения в случаях войны или же беспорядков.

Тогда, кто и как будет возмещать ущерб, нанесенный армянскими агрессорами жителям Товузского района?

Как сообщил # заведующий отделом территориального управления исполнительной власти Товузского района Фарман Гурбанов, ущерб, нанесенный армянскими агрессорами, будет возмещен азербайджанским государством. «Правда в Азербайджане, не существует специального закона, относительно возмещения ущерба, нанесенного жителям прифронтовой зоны. Но наше государство никогда не оставляет в беде своих граждан. Мы в любом случае поможем гражданам, пострадавшим от агрессивных действий армян. Сегодня идет работа над установлением суммы нанесенного гражданам ущерба», — сказал заведующий отделом.

Получается, что государство берет на себя возмещение ущерба. Интересно, а почему страховщиков не подключить к этому делу? Ведь в таком случае и государству будет легче, и гражданин уже наверняка будет знать о том, что его дом восстановят, причем в этом процессе максимально будет исключен фактор местного чиновника.

С нами согласен депутат от партии «Ени Азербайджан» Айдын Мирзазаде, который считает, что мы подняли очень важный вопрос.

«Случаи нанесения армянами ущерба имуществу мирных граждан стали приобретать частый характер. Возможно, в связи с этим нам придется внести в Закон «Об обязательном страховании» специальный пункт или же принять по этому поводу специальный закон», — сказал депутат.

По мнению депутата Милли Меджлиса, председателя партии «Великое созидание» Фазиля Газанфароглу, принятие закона относительно ущерба, нанесенного армянами имуществу жителей прифронтовой зоны, очень помогло бы решению их проблем.

«К сожалению, Закон «Об обязательном страховании» не позволяет страховым компаниям возмещать нанесенный армянами ущерб», — сказал Фазиль Газанфароглу.

Если учесть, что данный вопрос имеет непосредственное отношение к армяно-азербайджанскому конфликту, то соответствующей комиссии Милли Меджлиса нужно в оперативном порядке подготовить и вынести на рассмотрение парламента изменения в Закон «Об обязательном страховании». Ведь страховые компании существуют в Азербайджане не только для автострахования…