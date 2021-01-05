Крымская жажда

В 2014 году оккупацию Россией Крыма и отторжение его от Украины поддерживало большинство жителей полуострова. Они пребывали в иллюзии, что теперь будут получать российские пенсии и зарплаты, на тот момент гораздо более высокие, чем в Украине, а цены на продукты и прочее останутся такими же.

Действительность разрушила эти иллюзии очень быстро. Как только исчезли украинские качественные продукты, их заменили российским суррогатом и по более высоким ценам. Новая иллюзия — вот построят мост через Керченский пролив, и все будет очень хорошо. Построили — цены еще больше возросли.

Как жаловалась пенсионерка жительница Ялты, «Если раньше цены в магазинах и на базарах поднимались только в курортный сезон, а в остальное время мы могли жить по-человечески, то сейчас цены высокие круглый год. Месяц назад подорожало буквально все на 20-30%. Это же кошмар! Люди скупали то, что еще не успели переоценить: крупы, макароны, масло, картошку. Полки пустели на глазах. Но продлилось это недолго, потому что цены подняли резко и практически на все».

И это не все проблемы, по мнению пенсионерки. «Сюда хлынула подделка и некачественные продукты. Их масло, йогурты, сыры, колбасы есть невозможно — сплошная химия. Все лекарства из России дорогие и очень много подделок. Кто может, заказывает лекарства в Херсонской области. И дешевые продукты тоже везут с материковой Украины».

И ко всем этим сложностям добавилась еще одна — стратегическая. Крым на грани экологической и гуманитарной катастрофы, так как на полуострове большой дефицит воды.

Надо сказать, что эта проблема в регионе существовала всегда. Особенно на севере и на востоке в степной части. Крымско-татарское население более или менее научилось беречь драгоценную влагу и экономно вести хозяйство. По мере роста населения водный дефицит и вообще трудности с ведением хозяйства поставили вопрос о передаче Крыма из тогдашней РСФСР в Украину. О желательности такого решения говорилось в записке Госплана СССР в 1939 году, составленной по заданию сталинского политбюро.

По понятным причинам до начала 1950-х гг. вопрос принадлежности Крыма не поднимался, но в 1953 году он стал очень остро. После депортации крымских татар хозяйство полуострова было разрушено окончательно, а переселенцы из России не имели навыков богарного земледелия столь привычного для Херсонской и Николаевской областей Украины.

Состоявшаяся передача Крыма Украине была вызвана объективными экономическими условиями и сопровождалась началом строительства Северо-крымского канала, завершенного в 1961 году. Именно вода из Днепра поступающая по каналу обеспечивала 85% потребностей полуострова.

Нельзя сказать, что о наличии водной проблемы в Москве не знали, когда затевали агрессию против Украины. Предполагалось, что в так называемую Новороссию войдет и Херсонская область, и подача воды будет продолжаться. Так не произошло, а Украина в 2015 году перекрыла канал и прекратила подачу воды.

Как обычно, в Москве и Симферополе от проблемы отмахнулись. Начали добывать во все больших масштабах воду из поземных источников, что привело к нарушению водного баланса и засаливанию почв, особенно в степной части Крыма. Практически полностью исчезло выращивание пшеницы, риса и овощей, а также садоводство. Стали исчезать всемирно известные крымские виноградники, падает производство вин.

Недостаток воды чувствует и население, начиная от столицы Симферополя до курортов южного побережья, в том числе Ялты, Алушты и т.д. Ко всему добавилась сильная засуха. Водохранилища, снабжавшие водой города и поселки, либо полностью высохли, либо они наполнены на 15-20%. Воду в городах подают по графику на 3 часа утром и вечером. В большинстве сел ее привозят цистернами.

Пересох знаменитый водопад Су-Учхан (с крымско-татарского «Падающая вода»). Водопад является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой расположен в глубине знаменитых крымских Красных пещер (Кизил-Коба). Когда-то река мощными струями падала с 25-метровой высоты со склона горы Базар-Оба. Сейчас река сильно обмелела, и водопад исчез, остались только валуны, как воспоминание о нем.

Российская власть выделяет на решение водной проблемы 50 млрд, руб., но в ее способность сделать это практически все сомневаются. Время от времени возникали фантастические проекты типа переброски воды из Кубани и Дона. Однако там воды и так нехватка и затраты энергии были бы огромными, а регион к тому же и энергодефицитен.

На пресс-конференции Владимир Путин обещал добывать воду под дном Азовского моря. Кто ему подсказал этот бред остается загадкой. Как отметил член экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии Российской академии наук Николай Шадрин, «Это из той же серии, что «подадим воду из реки Кубань», а потом выясняется что она почти высохла».

Наконец, стали говорить об опреснении морской воды. И тут же выяснилось, что соответствующих технологий у России нет. Соответствующие возможности есть у Израиля, который уже многие годы опресняет морскую воду.

Однако привлечение крупной международной компании сталкивается с юридической проблемой. Крым находится под международными санкциями, а как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24», Киев будет препятствовать привлечению соответствующих компаний к обеспечению полуострова пресной водой. Позиция Украины состоит в том, что вода из Днепра пойдет только после деоккупации полуострова. До этого пусть этим занимаются оккупанты и без международной помощи.

Насколько проблема стала острой, говорит и то, что в России и Крыму заговорили о необходимости перекрыть Украине газ и пустить его только в обмен на воду. При этом как московские, так и крымские чиновники забыли, что Украина больше пяти лет не покупает российский газ, а необходимые ей 9 млрд. куб. м приобретает по импорту на европейских рынках. Причем из года в год импорт газа снижается из-за увеличения собственной добычи.

Не более успешными были и попытки российских депутатов обращаться с жалобами в европейские суды на «украинский водный геноцид». Им в довольно понятной форме объяснили, что международное сообщество считает Крым оккупированной частью Украины, и поэтому для подобных обращений нет оснований.

По прогнозам синоптиков, текущий 2021 год будет довольно засушливым. Так в декабре прошлого года в горах Крыма выпало 21 мм осадков, а для минимального наполнения горных рек необходимо 120-150 мм. В январе и феврале ситуация навряд ли улучшится. Как сказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк, ситуация с обезвоживанием Крыма в этом году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы. «Те осадки, которые выпадают, фактически не являются стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют влагозапасы почвы, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая сегодня же снова стоит перед так называемой властью Крыма».

Украине, конечно, не безразлична ситуация с водой в Крыму. Все-таки Киев признает крымчан, сохранивших украинские паспорта, своими гражданами. Тем не менее, не может закрывать глаза на постоянную милитаризацию региона.

Как сказал Дмитрий Кулеба, «На самом деле воды для гражданского населения в Крыму достаточно. Проблема воды возникает из-за резкого роста потребления военными базами и промышленностью. Поэтому все очень просто: демилитаризуйте Крым, перестаньте превращать его в атомную лодку — и все».

Однако Москва лишь имитирует решение водной проблемы в Крыму, но наращивает милитаризацию полуострова. И как всегда за счет его жителей. По-другому она не умеет.