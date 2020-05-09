Крупные ТЦ, вероятнее всего, не откроются до конца месяца

«Открытие крупных торговых центров стоит на повестке дня».

Как передает Report, об этом председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы сказал в ходе выступления на сегодняшнем брифинге оперативного штаба при Кабмине.

«Ведутся обсуждения по этому поводу. Скорее всего, крупные торговые центры не откроются до конца этого месяца, а даже если откроются, то деятельность развлекательных центров и других объектов внутри может быть запрещена для предотвращения риска заражения», — сказал председатель TƏBİB.