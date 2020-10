Крупнейшая сеть кинотеатров в Британии закроется в связи с пандемией до 2021 года

Самая крупная сеть кинотеатров в Великобритании — Cineworld — временно закроется из-за того, что киностудии в связи с пандемией коронавируса откладывают премьеры ожидаемых фильмов. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По их информации, о своем решении компания может объявить позднее в этот же день, 4 октября. В результате потерять работу могут около 5,5 тыс. человек, большинству из них будет предложено написать заявление об уходе по собственному желанию. Работа кинотеатров, как ожидается, возобновится в следующем году.

Как отмечает издание, представители индустрии возлагали большие надежды на запланированный на ноябрь выход очередного фильма киносаги о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die), однако релиз был отложен до 2 апреля 2021 года. После появления на больших экранах блокбастера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet) крупных премьер не ожидается до декабря, когда состоится выход фильмов «Дюна» (Dune) и «Чудо-женщина: 1984» (Wonder Woman 1984) американской студии Warner Bros.

В письме, направленном премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону и министру культуры Оливеру Даудену, Cineworld указала на нерентабельность продолжения деятельности на фоне отсутствия высокобюджетных премьер, пишет газета.

Cineworld в июле открыла большую часть прекративших деятельность из-за коронавируса кинотеатров. Всего их у компании 128 — в Великобритании и Ирландии.(ТАСС)