Кремль рассчитывает заменить ЧВК «Вагнер» бойцами чеченского спецназа «Ахмат» после ухода наемников Евгения Пригожина с передовой, пишут эксперты Института изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке.

31 мая Минобороны РФ и сам глава Чечни Рамзан Кадыров сообщили, что чеченский спецназ и полк «Север-Ахмат» начали некие наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. По словам Кадырова, его бойцы также приступили к действиям в Запорожской и Херсонской областях. Подтверждений этому военные аналитики пока не нашли.

Кадыровские боевики фактически отсутствовали на фронте с июля 2022 года, когда был взят Лисичанск. По мнению аналитиков ISW, глава Чечни все это время берег верных ему бойцов. Однако о возвращении их на фронт было объявлено за день до назначенной даты завершения вывода ЧВК «Вагнер» из захваченного Бахмута и ухода наемников в тыловые районы.

Перед этим Кадыров рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 20 мая. При этом Кремль о ней ничего не сообщал.

«Упоминание Минобороны России о действиях «Ахмата на марьинском направлении […] указывает на то, что Путин мог вынудить Кадырова принять на себя наступательную роль в войне, чтобы компенсировать вероятное исчерпание наступательного потенциала «Вагнера»», — пишут эксперты ISW.

По их мнению, Кремль может воспринимать чеченские подразделения как «нетронутую штурмовую силу», которая способна наступать на нескольких направлениях одновременно. Пригожин накануне отметил, что боевикам Кадырова удастся захватить некоторые населенные пункты. При этом он подчеркнул, что перед главой Чечни не стоит задача взять всю Донецкую область.

Кадыров ранее заявлял, что в Украине у него находится 7 тыс. бойцов. Этого количества не хватит для значимых наступательных действий в нескольких местах, считают аналитики.

Еще одной целью Кремля может быть разрушение альянса Кадырова и Пригожина, который ситуативно сложился на предыдущих этапах войны. В начале мая, когда Пригожин яростно требовал от Минобороны снаряды, Кадыров его публично поддержал. Он также заявил о готовности сменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте и попросил разрешение на это у Путина.

Президент РФ мог воспринять поведение Кадырова как угрозу своему контролю. «Путин или российское военное командование, возможно, приказали Кадырову увеличить присутствие своих подразделений на поле боя в отместку за попытку шантажа», — заключили аналитики ISW. (moscowtimes.ru)