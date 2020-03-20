Кремль опроверг сообщения о не состоявшимся телефонном разговоре Путина с Салманом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал запроса от Саудовской Аравии о проведении телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным до решения ОПЕК+ в начале марта, из-за которого произошел обвал цен на нефть, передает ТАСС.

«Это не так», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман до неудачной сделки ОПЕК+ якобы пытался связаться с Кремлем, но получил сигнал, что российская сторона не хочет переговоров.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.