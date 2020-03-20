Кремль опроверг сообщения о не состоявшимся телефонном разговоре Путина с Салманом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал запроса от Саудовской Аравии о проведении телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным до решения ОПЕК+ в начале марта, из-за которого произошел обвал цен на нефть, передает ТАСС.

«Это не так», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман до неудачной сделки ОПЕК+ якобы пытался связаться с Кремлем, но получил сигнал, что российская сторона не хочет переговоров.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

| 2020-03-20T13:58:08+00:00 20 марта 2020, 15:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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