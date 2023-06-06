Украина совершила диверсию на Каховской ГЭС, в результате которой была разрушена плотина и начался неконтролируемый сброс воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент получает доклады по линии Минобороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС. Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По его словам, эта диверсия может повлечь «очень тяжелые последствия» для нескольких десятков тысяч жителей региона. «Экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить», — отметил Песков.

Он объяснил подрыв плотины Каховской ГЭС тем, что у ВСУ нет успехов в ходе контрнаступления. «ВСУ, начавшие крупномасштабные наступательные действия два дня назад, не добиваются поставленных целей, эти наступательные действия захлебываются», — сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что Россия «решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, всю ответственность несут украинские власти».

Ночью 6 июня российские силы подорвали плотину Каховского водохранилища, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, произошедшее лишь подтверждает для всего мира, что российскую армию «надо выгнать из каждого уголка украинской земли». «Ни одного метра нельзя им оставлять, ибо каждый метр они используют для террора», — подчеркнул Зеленский, добавив, что «российским террористам» не удастся остановить Украину «ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще».

За неделю до подрыва плотины правительство России разрешило не расследовать аварии на опасных объектах, возникшие в ходе «военных действий» и терактов. «До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится», — говорится в постановлении кабмина.

Наступление Украины началось успешно — за два дня оккупационная армия России была отброшена на 5–6 км около поселков Новодонецкий и Великая Новоселка, расположенных на западной окраине Донецкой области. (moscowtimes.ru)