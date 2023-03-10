Кремль изменит рабочий график президента России Владимира Путина для того, чтобы дать ему возможность принять участие в саммите лидеров G20, который состоится в Индии в сентябре. На данный момент планируется, что Путин примет участие в саммите, но окончательное решение еще не принято. Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с графиком президента.

Российские власти на этой неделе перенесли даты проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, который был назначен на 5–8 сентября, на неделю позже. Это позволит Путину посетить форум «двадцатки» 9–10 сентября, а также откроет возможность для высокопоставленных чиновников из Индии и Китая посетить российский форум.

Официально Путина пригласили на саммит G20 в Индии, и Кремль принял это приглашение. В прошлом году из-за давления со стороны США и их союзников в связи с войной в Украине Путин отказался от поездки на саммит в Индонезию и отправил вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также он пропустил предыдущий саммит G20 в Риме. (moscowtimes.ru)