Кредитование регионов банкам неинтересно: может ли изменить ситуацию развитие исламского банкинга?

От притока инвестиций в тот или иной сектор экономики в большой степени зависит, будет ли она развиваться. Согласно информации Государственного комитета по статистике, в январе-мае этого года из разных источников в основной капитал было вложено 4,907 миллиарда манатов, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 19,8 процента, а объем средств, направляемых в ненефтяной сектор, сократился на 16,7 процента.

Отметим, что доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, составляет всего 5,4% . Эксперты уверены в том, что винить в этом лишь пандемию не стоит, так как и до нее банки неохотно кредитовали реальный сектор экономики. Речь в частности, о кредитовании регионов, в котором банковский сектор не проявляет заинтересованности.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев подчеркнул, что банковский сектор в стране находится в частных руках, и диктовать им, куда инвестировать средства и кого кредитовать, невозможно. Они вкладывают деньги туда, где для этого имеется благоприятная среда и минимальные риски. Так, он заявил #, что если раньше банковский сектор охотно вкладывался в недвижимость, то на сегодняшний день уже нет, так как сейчас высокая степень неопределенности в экономике.

По словам Агаева, снижение инвестиций в нынешних условиях – нормальный процесс, так как в бизнесе заметно снизилась активность.

Что касается кредитования регионов, то, как считает эксперт, пока те, кто хотят организовать или уже организовали свое дело, будут сталкиваться с препонами со стороны чиновников, особого развития в этой сфере ждать не стоит.

По его мнению, нужно применять исламский банкинг, чтобы банки сами становились участниками процесса, то есть больше инвесторами, нежели кредиторами, были заинтересованы в развитии бизнеса. Можно назвать такой вид инвестиций проектным. Но этот вид банкинга, как говорит Агаев, можно развивать, только если в стране будет честная банковская система.

Экономист Фуад Ализаде отметил, что в нашей стране предпринимались попытки развития исламского банкинга, но он вступает в противоречия с законодательством.

«Это беспроцентный банкинг, при котором банки сами также осуществляют предпринимательскую деятельность, делят риски и прибыль. Но чтобы его развивать, нужны изменения в законодательстве. При этом отмечу, что это направление является перспективным и имеет определенные преимущества перед традиционным банкингом.

Выделяя кредит в традиционном банкинге, банки получают свои проценты, в исламском же банк выступает партнером в бизнесе»,–отметил он.

По словам экономиста, сейчас банки неохотно кредитуют регионы из-за рисков невозврата средств. Он подчеркнул, что недвижимость в регионах гораздо дешевле и продать ее сложнее, чем в столице, и банки не заинтересованы, чтобы брать ее под залог. Предприниматели также не заинтересованы в кредитах, так как боятся остаться без крыши над головой.

Ситуация, как говорит Ализаде, может измениться к лучшему благодаря Указу Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2020 года «Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства (ФРП)».

«Были внесены изменения в устав Фонда. Так, предприниматели получат доступ к льготным кредитам на приобретение оборудования без залога недвижимости. Приобретенное таким образом оборудование будет само приниматься в качестве залога. Процентная ставка банков по данной схеме составит 7% годовых. Кроме того, новшества подразумевают продление льготного периода погашения по ряду кредитов, а в некоторых случаях государство возьмет на себя выплаты части процентных ставок по кредитам. Все это должно стимулировать кредитование регионов, но насколько будут эффективными принятые меры, покажет время», – говорит он.

По словам Ализаде, чтобы был эффект, необходимо увеличить объемы финансовых средств, выделяемых государством Фонду развития предпринимательства. Если они останутся на прежнем уровне, каких-то изменений ждать не стоит. Он отметил, что в стране нужно создать аграрный банк, который бы занимался именно поддержкой регионов.