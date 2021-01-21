Кравчук пообещал новые разнообразные санкции против России

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что санкционные меры против России будут расширяться и становиться все более разнообразными, его цитирует его украинская газета «Вести».

Кравчук считает, что санкции против России могут ввести из-за конфликта на востоке Украины.

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается «агрессору», — заявил дипломат.

Притом, по его мнению, это может помочь решить конфликт в Донбассе.