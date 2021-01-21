Кравчук пообещал новые разнообразные санкции против России

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что санкционные меры против России будут расширяться и становиться все более разнообразными, его цитирует его украинская газета «Вести».

Кравчук считает, что санкции против России могут ввести из-за конфликта на востоке Украины.

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается «агрессору», — заявил дипломат.

Притом, по его мнению, это может помочь решить конфликт в Донбассе.

| 2021-01-21T19:38:07+04:00 21 января 2021, 20:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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