Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил о четырехкратном увеличении контингента МККК в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Мы поняли по мере разгорания конфликта, что нам нужно делать больше. Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 млн швейцарских франков, то на следующий год он составит 45 млн. То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400-500 человек в регион. В последние дни мы уже увеличили свое присутствие», — сообщил Маурер.

Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, Барде, также представители комитета возвращаются в Ханкенди, в планах открыть еще один-два офиса.

Задачей сотрудников миссии МККК будет помощь пострадавшим со всех сторон конфликта. Одна из срочных задач — поиск и идентификация тел погибших. «Сложность заключается в работе на самой линии соприкосновения, на линии фронта, где были бои, там мины, там обнаружение тел идет очень сложно», — указывает Маурер. У МККК для этой работы есть наработанные протоколы и лучшие практики для того, чтобы «провести эту работу с максимальным достоинством, идентифицировать тело и передать родственникам».