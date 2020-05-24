Котенок с двумя мордочками родился в Америке

Американец Би Джей Кинг рассказал журналистам о рождении котенка с двумя мордочками на его ферме.

Интересный случай произошел в фермерском хозяйстве в Орегоне. Домашняя кошка родила шестерых котят, один из которых отличался от своих братьев и сестер. Котенок имеет два носа, четыре глаза, два рта и один мозг. Американская семья была шокирована рождением так называемой кошки Януса, так как это большая редкость. Ее так назвали в честь римского бога с двумя ликами.

Котята с двумя мордочками редко могут прожить больше одного дня. Однако есть такой кот по имени Фрэнк-Луи. Он умер на 15-й год своей жизни, а в 2006 году попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Семья Кинг решила взять на себя большую часть материнских обязанность, чтобы вырастить новорожденного котенка здоровым.»Мы ставим будильник каждые два часа днем и ночью, чтобы круглосуточно кормить малышей», — рассказал американец.

Малыш уже умеет пить молоко и мяукать обоими ртами. Ветеринары за его состояние не переживают, сообщает телеканал «360». Семья в итоге решила раздать всех рожденных котят, а этого оставить себе.