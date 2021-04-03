Космонавт замазал герметиком места утечки воздуха на МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков на борту Международной космической станции (МКС) продолжает заделывать места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Как передает ТАСС, об этом следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

«Надо срочно наносить еще один слой герметика», — сказал Рыжикову специалист подмосковного Центра управления полетами, объяснив это тем, что через некоторое время первый слой герметика застынет и невозможно будет нанести на него второй.

Из переговоров следует, что космонавт проводит работы по герметизации в районе трубопровода и сварных швов в промежуточной камере указанного модуля.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка воздуха не прекратилась.

В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.