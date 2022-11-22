Космический корабль Orion совершил облет Луны в ходе миссии Artemis 1. Об этом сообщает NASA.

Orion, предназначенный для перевозки людей в дальнем космосе, находится в первом испытательном полете за пределами околоземной орбиты. Миссия Artemis 1, запущенная на ракете SLS 16 ноября из Флориды, проходит в беспилотном режиме — на борту находится лишь оборудование, включая манекены людей для исследования воздействия на них. Корабль должен выйти на орбиту вокруг Луны, пробыть там несколько дней и вернуться на Землю 11 декабря.

Корабль сблизился с Луной на расстояние 130 километров во время первого витка. Во время облета Orion включил двигатель — это один из двух необходимых маневров, чтобы выйти на высокую ретроградную орбиту вокруг земного спутника. Вторая часть будет выполнена в пятницу — после этого корабль проведет на орбите около недели для проверки всех систем. (gazeta.ru)