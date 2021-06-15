Корреспондент американского телеканала NBC Кир Симмонс, который взял интервью у президента России Владимира Путина, рассказал об общении с российским лидером вне эфира.

«После интервью президент Путин продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза. Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве», — рассказал Симмонс.

Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу NBC. В ходе беседы с репортером Киром Симмонсом, президент рассказал о возможном обмене заключенными с США, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, ответил на оскорбления со стороны американского коллеги Джо Байдена и пообещал, что с Алексеем Навальным в колонии будут обращаться «не хуже, чем с кем-либо другим». (gazeta.ru)