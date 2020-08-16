Коронавирусом на планете заразились более 21,6 млн человек

Число подверженных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) во всем мире превысило 21 млн 617 тыс.

Согласно обновленным данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 16 августа число случаев заражения опасной инфекцией достигло 21 617 987.

Из-за COVID-19 скончались 769 006 человек, вылечились – 14 334 222. Лечение 6 514 759 больных продолжается.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 и летальных исходов зарегистрировано в США. Коронавирус выявлен в Штатах уже у 5 529 789 человек. Из-за опасной инфекции скончались 172 606 американцев.

Ниже приведен список стран, где число летальных исходов превышает пять тысяч:

Бразилия (107 297), Мексика (56 543), Индия (50 099), Великобритания (41361), Италия (35 392), Франция (30 409), Испания (28 617), Перу (26 075), Иран (19 492), Россия (15617), Колумбия (14 810), ЮАР (11 677), Чили (10 395), Бельгия (9 935), Германия (9 290), Канада (9 024), Нидерланды (6169), Пакистан (6 168), Эквадор (6 071), Индонезия (6065), Турция (5 955), Ирак (5 785), Швеция (5 783), Аргентина (5 637) и Египет (5141) .