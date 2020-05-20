«Коронавирусный» град выпал в Китае и Мексике

В мексиканском штате Нуэво-Леон выпал необычный град в форме коронавируса. Фотографии необычного явления выкладывают пользователи Twitter и Instagram, сообщает Газета.Ру.

Судя по снимкам, на упавших на землю градинах видны «шипы», напоминающие по форме изображение коронавируса под микроскопом. Перепуганные местные жители увидели в инциденте «послание Бога» в период пандемии.

Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света. Пользователь Twitter Arlene Lee показала фото аналогичного града, выпавшего в китайском городе Циндао 19 мая.

Снимки в соцсетях изучил метеоролог Всемирной Метеорологической Организации Жозе Мигель Винас. Он сообщил, что ничего сверхъестественного в этом нет: во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы.