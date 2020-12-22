Коронавирус в Турции: еще 19 256 случаев

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 251 человека, общее число жертв заболевания достигло 18 602.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 062 960, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 19 256 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 32 110 человек, общее число выздоровевших достигло 1 866 815.