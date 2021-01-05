Коронавирус в Турции: еще 14 494 случаев

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 194 человека, общее число жертв заболевания достигло 21 879.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 270 101, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 14 494 тестов.