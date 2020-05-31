Коронавирус в мире превысил отметку в 6,1 млн

Число зараженных коронавирусом нового типа (СOVID-19) в мире превысило 6,1 млн человек.

Согласно обновленным данным сайта «Worldometer», по состоянию на полдень 31 мая опасным вирусом заразились 6 172 328 человек.

Коронавирус нового типа, появившийся в китайском Ухане, распространился на более чем 200 стран и регионов.

В целом от опасного вируса по всему миру скончались 371 175 человек. Число вылечившихся составило 2 743 911.

Больше всего случаев заражения СOVID-19 зарегистрировано в США –1 816 897. От опасного вируса в Штатах скончались 105 557.

Ниже приведены данные по числу умерших в странах, где количество зараженных превышает 20 тысяч человек:

«Великобритания- 38 376, Италия- 33 340, Бразилия- 28 849, Франция- 28 771, Испания- 27 125, Мексика- 9 779, Бельгия- 9 453, Германия- 8 600, Иран- 7 734, Канада- 7 073, Нидерланды- 5 951, Индия- 5 186, Россия- 4 693, Китай- 4 634, Турция- 4 515, Швеция- 4 395, Перу- 4 371, Эквадор- 3 334, Швейцария- 1919, Ирландия- 1651, Индонезия- 1573, Пакистан- 1483, Португалия-1396, Польша- 1061, Чили- 997, Египет- 913, Колумбия- 890, Украина- 708, ЮАР- 643, Бангладеш- 610, Саудовская Аравия- 480, ОАЭ- 262, Беларусь- 229, Кувейт- 205, Катар- 36 и Сингапур- 23».