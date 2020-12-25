Коронавирус в мире: более 662 тыс. случаев заражения

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 77,53 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 662 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 13 тыс., превысив 1,72 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 20:09 мск 24 декабря в ВОЗ поступили сведения о 77 530 799 инфицированных и 1 724 904 умерших. Число заразившихся возросло на 662 825, умерших — на 13 061.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (303 220), на втором месте — регион Европы (274 247), на третьем — Юго-Восточная Азия (36 000).