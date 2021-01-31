Коронавирус в Грузии: 479 новых случаев

В Грузии за минувшие сутки выявлено 479 новых случаев коронавируса, выздоровел 491 человек, умерли 19 пациентов. Информация об этом, как передает 1TV, обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране было проведено 12 700 тестов на коронавирус, в том числе 7 777 экспресс-теста на антигены и 4 923 PCR-теста.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 258 111 случаев коронавируса, из которых выздоровели 249 028 инфицированных, умерли 3 178 человека
На текущий момент в режиме карантина находятся 545 человек, в стационарах — 2 677 и в ковид-гостиницах — 304 человека.
По состоянию на 30 января в Грузии было выявлено 676 новых случаев коронавируса, выздоровел 1441 человек.