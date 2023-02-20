В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 358 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 818 131 человек вылечился, 10 103 скончались, число активных больных — 124.

За прошедшие сутки проведено 579 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 514 447 тестов.