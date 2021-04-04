Коронавирус в Азербайджане: более 2 тыс. новых случаев

В Азербайджане за последние сутки выявлен 2 021 новый случай заражения COVİD-19, выздоровели 776 заболевших, скончались 29 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 270 735 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 241 646 человек вылечились, 3 677 – скончались. Продолжается лечение 25 412 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 12 210 тестов, в целом за все время пандемии – 2 928 955 тестов.