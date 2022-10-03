В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились.

Как сообщили # в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 661 случай заражения коронавирусной инфекцией, 810 929 человек вылечились, 9 919 — скончались, число активных больных составляет 813.

За последние сутки в стране проведено 1 580 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии — 7 256 426 тестов.