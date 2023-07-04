В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 952 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 660 человек вылечились, 10 283 скончались, число активных больных – 9.

За прошедшие сутки проведено 1 430 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 646 279 тестов.