В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один человек скончался, 16 человек вылечились.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 516 человек вылечились, 10 274 скончались, число активных больных – 59. За прошедшие сутки проведено 936 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 623 270 тестов.