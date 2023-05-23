За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели.

Как сообщили # в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один пациент.

В целом в стране выявлено 831 748 фактов заражения, из них 821 403 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 72 активных больных. Всего скончались 10 273 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 274, всего на сегодняшний день — 7 613 693 теста.

За последние сутки в Азербайджане введено 188, всего — 13 964 177 доз вакцин.