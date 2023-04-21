В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом, 81 человек выздоровел, двое скончались.

Об этом # сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 831 065 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 480 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 363 активных пациента. Всего от коронавируса скончались 10 222 человека.

За минувшие сутки проведено 319 тестов, за текущий период — 7 581 147 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 8 человек. В целом в Азербайджане введено 13 958 962 дозы вакцин.