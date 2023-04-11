В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом, 85 человек вылечились.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлен 1 новый случай смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 755 человек вылечились, 10 198 скончались, число активных больных – 470.

За прошедшие сутки проведено 1 463 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 570 522 теста.